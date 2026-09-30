1.17 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69089
133.042 TL
PEŞİN FİYATINA 44.347 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.17 Karat Pırlanta Safir Kolye T11192
14 Ayar, Rose Altın, 6.76 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,27 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,56 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0,34 Karat
Kesim: Oval - Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin safir mavisiyle taçlanan zamansız bir siluet. Şıklığınızı çabasızca tamamlayan sofistike bir dokunuş.
1.17 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 44.347 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
133.042 TL