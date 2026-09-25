0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69212
42.730 TL
PEŞİN FİYATINA 14.243 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye T11143
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.42 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.36 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavi tonların huzur veren estetiği. Her anınıza zarafetle eşlik edecek minimalist bir klasik.
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.243 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.730 TL