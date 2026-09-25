0.55 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN68866
23.299 TL
PEŞİN FİYATINA 7.766 TL x 3 Taksit
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0.55 Karat Pırlanta Safir Kolye T11113
8 Ayar, Beyaz Altın, 1.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.31 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gece mavisinin sakin ve asil duruşu. Abartıdan uzak tasarımıyla zamansız bir şıklığı temsil eder.
0.55 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.766 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.299 TL