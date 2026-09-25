0.40 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69084
51.082 TL
PEŞİN FİYATINA 17.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Safir Kolye T11124
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.72 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Safir
Ağırlık: 0.23 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gece gökyüzünü andıran duru mavisini pırlanta ateşiyle taçlandırır. Yalın şıklığın en güzel örneği.
0.40 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.027 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.082 TL