0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69085
63.043 TL
PEŞİN FİYATINA 21.014 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye T11125
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 0.30 Karat
Kesim: Baget
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Asil mavinin en duru yansıması. Işıltılı tırnak yapısıyla kombinlerinize şık bir derinlik katar.
0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.014 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.043 TL