1.19 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69096
85.238 TL
PEŞİN FİYATINA 28.413 TL x 3 Taksit
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1.19 Karat Pırlanta Safir Kolye T11129
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.91 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz alıcı mavi tonları ve güçlü ışığıyla unutulmaz bir görünüm sunar. Özel davetlerin vazgeçilmez durağı.
1.19 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 28.413 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.238 TL