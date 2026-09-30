0.73 Karat Pırlanta Safir Y Kolye
Ürün Kodu : DN69117
77.006 TL
PEŞİN FİYATINA 25.669 TL x 3 Taksit
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0.73 Karat Pırlanta Safir Y Kolye T11199
14 Ayar, Rose Altın, 4.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,29 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0,44 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dökümlü yapısı ve safir mavisinin asaleti. Boyun hattını süzgün gösteren çabasız bir lüks.
0.73 Karat Pırlanta Safir Y Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.669 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.006 TL