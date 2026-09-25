0.34 Karat Damla Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69111
55.838 TL
PEŞİN FİYATINA 18.613 TL x 3 Taksit
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0.34 Karat Damla Safir Kolye T11139
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.07 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 0.34 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamansız damla kesim ve derin safir mavisi. Boynunuzda narin ve dökümlü bir ışıltı yaratır.
0.34 Karat Damla Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.613 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.838 TL