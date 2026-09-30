0.47 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69071
70.133 TL
PEŞİN FİYATINA 23.378 TL x 3 Taksit
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0.47 Karat Pırlanta Safir Kolye T11190
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.4 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,2 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 0,27 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist çizgide derin bir mavi parıltı. Teninize zarifçe dokunan narin bir imza parçası.
0.47 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.378 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.133 TL