0.62 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69105
62.736 TL
PEŞİN FİYATINA 20.912 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.62 Karat Pırlanta Safir Kolye T11133
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.53 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavi ışığın en rafine hali. Kendini hissettiren ama abartıya kaçmayan zarif bir tasarım.
0.62 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.912 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.736 TL