0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69075
53.573 TL
PEŞİN FİYATINA 17.858 TL x 3 Taksit
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0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye T11121
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Safir
Ağırlık: 0.37 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin mavi yansımaların sakin şıklığı. Her ortamda zarafetinizi öne çıkaracak asil bir stil parçası.
0.63 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.858 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.573 TL