0.97 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69101
123.317 TL
PEŞİN FİYATINA 41.106 TL x 3 Taksit
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0.97 Karat Pırlanta Safir Kolye T11130
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.87 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.64 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.33 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derinlikli mavi rengiyle duru bir asalet sergiler. Parmağınızda ya da boynunuzda büyüleyici bir etki.
0.97 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 41.106 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
123.317 TL