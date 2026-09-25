0.60 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69093
76.085 TL
PEŞİN FİYATINA 25.362 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.60 Karat Pırlanta Safir Kolye T11128
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.51 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.42 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Safir mavisinin zamansız büyüsü. Her yaşa ve stile uyum sağlayan rafine bir hediye seçeneği.
0.60 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.362 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
76.085 TL