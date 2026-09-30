0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69099
71.314 TL
PEŞİN FİYATINA 23.771 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye T11197
14 Ayar, Rose Altın, 3.77 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0,47 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derinlikli mavi yansımaların dingin şıklığı. Her kombinle kusursuz uyum sağlayan asil bir parça.
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.771 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.314 TL