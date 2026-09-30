0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN68990
71.856 TL
PEŞİN FİYATINA 23.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye T11189
14 Ayar, Rose Altın, 2.82 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,31 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 0,44 Karat
Kesim: Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Asil mavinin en duru ve yalın hali. Abartıdan uzak tasarımıyla günün her saatine uyum sağlar.
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.856 TL