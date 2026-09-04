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20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık

Ürün Kodu : DN68754
20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik
2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük
4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe
Seçiniz
1.602.884 TL
PEŞİN FİYATINA 534.295 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T11025

14 Ayar, Beyaz Altın, 46.55 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 6.70 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 8.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Safir
Ağırlık: 5.34 Karat
Kesim: Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Mavinin en derin tonunu yansıtan safirlerin görkemli dizilimi, yoğun ışıltı çemberiyle dekoltede nefes kesici bir ihtişam yaratıyor. Lüksün ve krallara layık zarafetin simgesi olan bu devasa tasarım, unutulmaz gecelere sarsılmaz bir imza atıyor. Zirvede görkemli bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 534.295 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.602.884 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
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GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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