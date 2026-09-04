20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
Ürün Kodu : DN68754
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1.602.884 TL
PEŞİN FİYATINA 534.295 TL x 3 Taksit
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20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T11025
14 Ayar, Beyaz Altın, 46.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 6.70 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 8.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 5.34 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavinin en derin tonunu yansıtan safirlerin görkemli dizilimi, yoğun ışıltı çemberiyle dekoltede nefes kesici bir ihtişam yaratıyor. Lüksün ve krallara layık zarafetin simgesi olan bu devasa tasarım, unutulmaz gecelere sarsılmaz bir imza atıyor. Zirvede görkemli bir dokunuş.
20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 534.295 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.602.884 TL
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