12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
Ürün Kodu : DN68611
Seçiniz
1.263.300 TL
PEŞİN FİYATINA 421.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T11026
14 Ayar, Beyaz Altın, 28.15 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 5.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 5.23 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 1.64 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gecenin asil mavisi, göz alıcı parıltıların akıcı dizilimiyle boyunda heykelsi bir zarafet sergiliyor. Renk doygunluğu ve zengin yapısıyla tüm bakışları üzerine çeken tasarım, elmas işçiliğinin en büyüleyici halini sunuyor. Seçkin davetler için ihtişamlı bir dokunuş.
12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 421.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.263.300 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR195503
2.45 Karat Pırlanta Safir Yüzük
249.310 TL
Ürün Kodu : DE41452
3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe
341.082 TL
Ürün Kodu : DB18005
6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik
595.920 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL