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12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık

Ürün Kodu : DN68611
12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
2.45 Karat Pırlanta Safir Yüzük
3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe
6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik
Seçiniz
1.263.300 TL
PEŞİN FİYATINA 421.100 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık T11026

14 Ayar, Beyaz Altın, 28.15 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 5.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 5.23 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz

Taş: Safir
Ağırlık: 1.64 Karat
Kesim: Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Gecenin asil mavisi, göz alıcı parıltıların akıcı dizilimiyle boyunda heykelsi bir zarafet sergiliyor. Renk doygunluğu ve zengin yapısıyla tüm bakışları üzerine çeken tasarım, elmas işçiliğinin en büyüleyici halini sunuyor. Seçkin davetler için ihtişamlı bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
12.02 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 421.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.263.300 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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