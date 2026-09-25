0.36 Karat Pırlanta Safir Kolye
Ürün Kodu : DN69107
73.272 TL
PEŞİN FİYATINA 24.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.36 Karat Pırlanta Safir Kolye T11135
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.16 Karat
Kesim: Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Narin yapısı ve safir mavisinin sakinliğiyle dikkat çeker. Çabasız ve günlük şıklık için ideal.
0.36 Karat Pırlanta Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 24.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
73.272 TL