0.43 Karat Pırlanta Tomurcuk Yüzük
Ürün Kodu : DR196090
61.440 TL
PEŞİN FİYATINA 20.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.43 Karat Pırlanta Tomurcuk Yüzük T11234
8 Ayar, Beyaz Altın, 2.42 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,38 Karat
Renk: H
Berraklık: SI
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeni bir çiçeğin açılışını andıran naif tasarım. Parmağınızda taze ve romantik bir dokunuş.
0.43 Karat Pırlanta Tomurcuk Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.440 TL