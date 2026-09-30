0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR161146
70.723 TL
PEŞİN FİYATINA 23.574 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11224
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,1 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,3 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş tasarım anlayışının narin bir ifadesi. Güncel çizgileriyle stilinize çabasızca eşlik eder.
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.574 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.723 TL