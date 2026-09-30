0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR189170
30.787 TL
PEŞİN FİYATINA 10.262 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11225
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.62 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,2 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist detayların modern yorumu. Parmağınızda yokmuş gibi duran hafif ama parlak bir imza.
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.262 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.787 TL