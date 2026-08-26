0.18 Karat Safir Tasarım Yüzük
Ürün Kodu : DR191420
24.197 TL
PEŞİN FİYATINA 8.066 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.18 Karat Safir Tasarım Yüzük T10962
14 Ayar, Rose Altın, 1.55 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 0.18 Karat
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin asil mavisi, özgün ve minimalist hatların estetiğiyle parmakta narin bir dokunuş yaratıyor. Çağdaş tasarım anlayışının kazandırdığı çabasız şıklık, günlük kombinlerde fark yaratan ince bir detay sunuyor. Yalın ve karakter sahibi stiller için rafine bir dokunuş.
0.18 Karat Safir Tasarım Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.066 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.197 TL
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