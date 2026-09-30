3.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196311
246.845 TL
PEŞİN FİYATINA 82.282 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11203
14 Ayar, Beyaz Altın, 8.47 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 1.80 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin mavi tonların ihtişamlı ışıltısı. Parmağınızda büyüleyici ve rafine bir odak noktası yaratır.
3.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 82.282 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
246.845 TL