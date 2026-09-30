4.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196315
380.486 TL
PEŞİN FİYATINA 126.829 TL x 3 Taksit
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4.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11205
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 9.5 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2.92 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 1.16 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İddialı boyutu ve asil rengiyle zamansız bir masterpiece. Ellerinizde sofistike bir iz bırakır.
4.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 126.829 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
380.486 TL