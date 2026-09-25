0.29 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196181
20.362 TL
PEŞİN FİYATINA 6.787 TL x 3 Taksit
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0.29 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11162
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.36 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.26 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Küçük boyutunun içinde saklı derin bir mavi. Parmağınızda ince ve şık bir parıltı bırakır.
0.29 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.362 TL