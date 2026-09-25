0.48 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196175
19.378 TL
PEŞİN FİYATINA 6.459 TL x 3 Taksit
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0.48 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11156
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.05 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.43 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin mavi rengin pırlanta ateşiyle kusursuz dengesi. Parmağınızda zarif ve klasik bir imza.
0.48 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.459 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.378 TL