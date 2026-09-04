2.45 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR195503
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249.310 TL
PEŞİN FİYATINA 83.103 TL x 3 Taksit
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2.45 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11031
14 Ayar, Beyaz Altın, 5.84 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,73 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,93 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Safir
Ağırlık: 0,64 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gecenin derinliğini yansıtan safir, etrafındaki yoğun parıltı çemberiyle elde görkemli bir odak noktası oluşturuyor. Asil rengin ve güçlü ışıltının kurduğu bu mükemmel denge, parmakta sarsılmaz bir karizma sergiliyor. Karakteristik stiller için büyüleyici bir dokunuş.
2.45 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 83.103 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
249.310 TL
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