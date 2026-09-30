6.53 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196312
571.771 TL
PEŞİN FİYATINA 190.590 TL x 3 Taksit
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6.53 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11204
14 Ayar, Beyaz Altın, 9.67 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.87 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2.95 Karat
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 1.71 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safir mavisi ve pırlanta ateşinin muazzam dengesi. Bütün gözleri üzerine çeken lüks bir tasarım.
6.53 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 190.590 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
571.771 TL