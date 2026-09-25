0.75 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196442
76.550 TL
PEŞİN FİYATINA 25.517 TL x 3 Taksit
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0.75 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11171
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.16 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Safir
Ağırlık: 0.54 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Asil mavi tonun dengeli pırlanta çevresiyle birleşimi. Parmağınızda zamansız ve şık bir duruş sergiler.
0.75 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 25.517 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
76.550 TL