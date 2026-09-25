0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196971
34.200 TL
PEŞİN FİYATINA 11.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11172
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.52 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.37 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavi rengin en rafine hali. Abartıdan uzak tasarımıyla günün her saatine uyum sağlayan asil bir parça.
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.200 TL