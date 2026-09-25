0.40 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196169
26.544 TL
PEŞİN FİYATINA 8.848 TL x 3 Taksit
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0.40 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11149
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.53 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.30 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Safir mavisinin sakinliğini parmağınıza taşır. Sessiz lüksü benimseyenler için zamansız bir tercih.
0.40 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.544 TL