2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR195708
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219.104 TL
PEŞİN FİYATINA 73.035 TL x 3 Taksit
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2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11032
14 Ayar, Beyaz Altın, 8.16 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,32 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0,81 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin en elit tonu, zarif ışık kırılmalarıyla birleşerek parmakta büyüleyici bir derinlik yaratıyor. Zengin duruşu ve zamansız tasarımıyla eldeki zarafeti zirveye taşıyan bu parça, klasikten vazgeçmeyenlere lüks bir dokunuş vadediyor.
2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 73.035 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
219.104 TL
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