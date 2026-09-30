0.77 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR196017
56.146 TL
PEŞİN FİYATINA 18.715 TL x 3 Taksit
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0.77 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11202
14 Ayar, Rose Altın, 3.21 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gece mavisinin sakin ve asil duruşu. Abartıdan uzak yapısıyla her anınıza eşlik eder.
0.77 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.715 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.146 TL