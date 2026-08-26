1.95 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR191293
77.760 TL
PEŞİN FİYATINA 25.920 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.95 Karat Pırlanta Safir Yüzük T10961
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.77 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 1.39 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin mavi tonların asil duruşu, güçlü ışıltı dizilimiyle parmakta heykelsi bir zarafet sergiliyor. Gecenin gizemini yansıtan renk doygunluğu tasarıma prestijli bir hava katarken, klasikten vazgeçmeyenler için sarsılmaz bir imza oluşturuyor. Seçkin stillere görkemli bir dokunuş.
1.95 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 25.920 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.760 TL
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