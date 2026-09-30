0.98 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR197226
31.579 TL
PEŞİN FİYATINA 10.526 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.98 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük T11212
14 Ayar, Rose Altın, 2.08 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0,93 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pembenin en naif ve sıcak tonu. Parmağınızda yumuşak, romantik ve modern bir ışıltı yaratır.
0.98 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.526 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.579 TL