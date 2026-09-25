1.38 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR195992
71.078 TL
PEŞİN FİYATINA 23.693 TL x 3 Taksit
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1.38 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11144
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.67 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 1,03 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin safir mavisi ve etkileyici pırlanta ışığı. Parmağınızda büyüleyici ve güçlü bir asalet sergiler.
1.38 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.693 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.078 TL