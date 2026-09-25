0.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR197218
43.152 TL
PEŞİN FİYATINA 14.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük T11176
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.36 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.38 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Safirin derin maviliğiyle biçimlenen rafine bir tasarım. Parmağınızda duru ve şık bir iz bırakır.
0.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.152 TL