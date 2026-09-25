0.69 Karat Pırlanta Safir Kelebek Yüzük
Ürün Kodu : DR197217
50.890 TL
PEŞİN FİYATINA 16.963 TL x 3 Taksit
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0.69 Karat Pırlanta Safir Kelebek Yüzük T11175
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.88 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.52 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kelebek formunun özgür estetiği ve derin mavi tonlar. Parmağınızda süzülen zarif ve romantik bir imza.
0.69 Karat Pırlanta Safir Kelebek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.963 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.890 TL