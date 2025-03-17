Yakut Koleksiyonu
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Ürün Kodu : DL05550
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
187.320 TL
187.320 TL
Ürün Kodu : DR151588-G
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.536 TL
31.536 TL
Ürün Kodu : DR151588
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.560 TL
31.560 TL
Ürün Kodu : DR151591
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
41.616 TL
41.616 TL
Ürün Kodu : DR164643
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
22.440 TL
22.440 TL
Ürün Kodu : DB13122
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
119.352 TL
119.352 TL
Ürün Kodu : DE18505
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe
122.688 TL
122.688 TL
Ürün Kodu : DN33909
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye
73.632 TL
73.632 TL
Ürün Kodu : DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
65.856 TL
65.856 TL
Ürün Kodu : DR85563
1.75 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
90.408 TL
90.408 TL
Ürün Kodu : DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
31.560 TL
31.560 TL
Ürün Kodu : DB14929
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
157.248 TL
157.248 TL
Ürün Kodu : DB14937
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
153.768 TL
153.768 TL
Ürün Kodu : DR138807
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
20.808 TL
20.808 TL
Ürün Kodu : DN51179
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye
26.280 TL
26.280 TL
Ürün Kodu : DE29432
1.27 Karat Pırlanta Yakut Küpe
27.648 TL
27.648 TL
Ürün Kodu : DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
44.928 TL
44.928 TL
Ürün Kodu : DR132250
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
19.632 TL
19.632 TL
Ürün Kodu : DN54115
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
28.008 TL
28.008 TL
Ürün Kodu : DN47025
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye
24.720 TL
24.720 TL
Ürün Kodu : DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
24.960 TL
24.960 TL
Ürün Kodu : DR71816
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
23.808 TL
23.808 TL
Ürün Kodu : DN32558
1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
30.720 TL
30.720 TL
Ürün Kodu : DE29107
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe
30.216 TL
30.216 TL
Ürün Kodu : DN52042
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye
36.576 TL
36.576 TL
Ürün Kodu : DE17982
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe
28.392 TL
28.392 TL
Ürün Kodu : DN18464
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
38.688 TL
38.688 TL
Ürün Kodu : DN56845
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
37.920 TL
37.920 TL
Ürün Kodu : DR68159
0.56 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
39.840 TL
39.840 TL
Ürün Kodu : DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
33.552 TL
33.552 TL
Ürün Kodu : DR60194
0.48 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
36.144 TL
36.144 TL
Ürün Kodu : DN22004
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye
46.248 TL
46.248 TL
Ürün Kodu : DR46672
0.69 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
35.184 TL
35.184 TL
Ürün Kodu : DR140188
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
36.240 TL
36.240 TL
Ürün Kodu : DE30004
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe
44.928 TL
44.928 TL
Ürün Kodu : DE31827
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe
31.416 TL
31.416 TL
Ürün Kodu : DR86065
1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
40.896 TL
40.896 TL
Ürün Kodu : DN35268
0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
40.920 TL
40.920 TL
Ürün Kodu : DR101012
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
38.352 TL
38.352 TL
Ürün Kodu : DR90011
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
43.416 TL
43.416 TL
Ürün Kodu : DR121754
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
49.704 TL
49.704 TL
Ürün Kodu : DN21394
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye
46.944 TL
46.944 TL
Ürün Kodu : DR125132
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
43.104 TL
43.104 TL
Ürün Kodu : DR128582
1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
47.328 TL
47.328 TL
Ürün Kodu : DR162509
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
37.344 TL
37.344 TL
Ürün Kodu : DN49107
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye
47.424 TL
47.424 TL
Ürün Kodu : DE14210
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe
40.848 TL
40.848 TL
Ürün Kodu : DN32592
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
46.824 TL
46.824 TL
Ürün Kodu : DN49750
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye
51.408 TL
51.408 TL
Ürün Kodu : DN20704
1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
59.976 TL
59.976 TL
Ürün Kodu : DR129095
3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
67.272 TL
67.272 TL
Ürün Kodu : DE31600
2.47 Karat Pırlanta Yakut Küpe
57.672 TL
57.672 TL
Ürün Kodu : DE04411
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe
44.040 TL
44.040 TL
Ürün Kodu : DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
58.560 TL
58.560 TL
Ürün Kodu : DE20468
2.22 Karat Pırlanta Yakut Küpe
52.704 TL
52.704 TL
Ürün Kodu : DN33417
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye
46.632 TL
46.632 TL
Ürün Kodu : DR137983
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
57.216 TL
57.216 TL
Ürün Kodu : DR133202
0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
63.072 TL
63.072 TL
Ürün Kodu : DR101155
2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
66.144 TL
66.144 TL
Ürün Kodu : DE14715
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe
62.040 TL
62.040 TL
Ürün Kodu : DN27710
1.04 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
66.624 TL
66.624 TL
Ürün Kodu : DR36647
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
76.296 TL
76.296 TL
Ürün Kodu : DN22131
1.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
81.192 TL
81.192 TL
Ürün Kodu : DR139811
1.06 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
72.240 TL
72.240 TL
Ürün Kodu : DR14484
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
80.520 TL
80.520 TL
Ürün Kodu : DN14292
3.12 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
80.736 TL
80.736 TL
Ürün Kodu : DE07622
1.63 Karat Pırlanta Yakut Küpe
99.576 TL
99.576 TL
Ürün Kodu : DE18102
1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe
74.040 TL
74.040 TL
Ürün Kodu : DR150554
6.62 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
92.592 TL
92.592 TL
Ürün Kodu : DR139817
1.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
109.776 TL
109.776 TL
Ürün Kodu : DL05346
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
162.912 TL
162.912 TL
Ürün Kodu : DE33424
1.75 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Küpe
93.912 TL
93.912 TL
Ürün Kodu : DN56575
1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye
71.928 TL
71.928 TL
Ürün Kodu : DR158265
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük
98.232 TL
98.232 TL
Ürün Kodu : DB17928
2.24 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
107.856 TL
107.856 TL
Ürün Kodu : DE41417
2.24 Karat Pırlanta Yakut Küpe
96.528 TL
96.528 TL
Ürün Kodu : DN68563
3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık
235.903 TL
235.903 TL