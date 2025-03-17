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Yakut Koleksiyonu

     

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DL05550
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
187.320 TL
187.320 TL
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62.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588-G
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.536 TL
31.536 TL
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10.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151591
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
41.616 TL
41.616 TL
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13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164643
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
22.440 TL
22.440 TL
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7.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13122
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
119.352 TL
119.352 TL
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39.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18505
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe
122.688 TL
122.688 TL
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40.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33909
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye
73.632 TL
73.632 TL
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24.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
65.856 TL
65.856 TL
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21.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85563
1.75 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.75 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
90.408 TL
90.408 TL
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30.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14929
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
157.248 TL
157.248 TL
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52.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14937
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
153.768 TL
153.768 TL
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51.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138807
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
20.808 TL
20.808 TL
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6.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51179
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye
26.280 TL
26.280 TL
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8.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29432
1.27 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Yakut Küpe
27.648 TL
27.648 TL
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9.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132250
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
19.632 TL
19.632 TL
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6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54115
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
28.008 TL
28.008 TL
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9.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47025
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye
24.720 TL
24.720 TL
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8.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
24.960 TL
24.960 TL
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8.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71816
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
23.808 TL
23.808 TL
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7.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32558
1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
30.720 TL
30.720 TL
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10.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29107
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe
30.216 TL
30.216 TL
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10.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52042
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye
36.576 TL
36.576 TL
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12.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17982
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe
28.392 TL
28.392 TL
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9.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18464
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56845
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
37.920 TL
37.920 TL
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12.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68159
0.56 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
39.840 TL
39.840 TL
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13.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
33.552 TL
33.552 TL
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11.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60194
0.48 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.48 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
36.144 TL
36.144 TL
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12.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22004
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye
46.248 TL
46.248 TL
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15.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46672
0.69 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
35.184 TL
35.184 TL
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11.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140188
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
36.240 TL
36.240 TL
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12.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30004
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31827
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86065
1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
40.896 TL
40.896 TL
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13.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35268
0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
40.920 TL
40.920 TL
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13.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101012
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
38.352 TL
38.352 TL
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12.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90011
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
43.416 TL
43.416 TL
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14.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121754
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
49.704 TL
49.704 TL
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16.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21394
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye
46.944 TL
46.944 TL
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15.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125132
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
43.104 TL
43.104 TL
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14.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR128582
1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
47.328 TL
47.328 TL
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15.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162509
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
37.344 TL
37.344 TL
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12.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49107
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye
47.424 TL
47.424 TL
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15.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14210
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe
40.848 TL
40.848 TL
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13.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32592
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
46.824 TL
46.824 TL
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15.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49750
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye
51.408 TL
51.408 TL
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17.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN20704
1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
59.976 TL
59.976 TL
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19.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR129095
3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
67.272 TL
67.272 TL
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22.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31600
2.47 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.47 Karat Pırlanta Yakut Küpe
57.672 TL
57.672 TL
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19.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04411
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe
44.040 TL
44.040 TL
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14.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
58.560 TL
58.560 TL
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19.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20468
2.22 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.22 Karat Pırlanta Yakut Küpe
52.704 TL
52.704 TL
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17.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33417
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye
46.632 TL
46.632 TL
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15.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137983
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
57.216 TL
57.216 TL
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19.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133202
0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
63.072 TL
63.072 TL
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21.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101155
2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
66.144 TL
66.144 TL
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22.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14715
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Yakut Küpe
62.040 TL
62.040 TL
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20.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27710
1.04 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.04 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
66.624 TL
66.624 TL
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22.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR36647
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.46 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
76.296 TL
76.296 TL
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25.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22131
1.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
81.192 TL
81.192 TL
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27.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139811
1.06 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
72.240 TL
72.240 TL
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24.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR14484
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.07 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
80.520 TL
80.520 TL
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26.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14292
3.12 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
3.12 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
80.736 TL
80.736 TL
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26.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE07622
1.63 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.63 Karat Pırlanta Yakut Küpe
99.576 TL
99.576 TL
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33.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18102
1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe
74.040 TL
74.040 TL
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24.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150554
6.62 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
6.62 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
92.592 TL
92.592 TL
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30.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139817
1.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
109.776 TL
109.776 TL
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36.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05346
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.36 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
162.912 TL
162.912 TL
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54.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33424
1.75 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.75 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Küpe
93.912 TL
93.912 TL
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31.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56575
1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.02 Karat Pırlanta Damla Yakut Trend Kolye
71.928 TL
71.928 TL
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23.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158265
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük
98.232 TL
98.232 TL
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32.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17928
2.24 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.24 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
107.856 TL
107.856 TL
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35.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41417
2.24 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.24 Karat Pırlanta Yakut Küpe
96.528 TL
96.528 TL
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32.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68563
3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
3.33 Karat Pırlanta Yakut Gerdanlık
235.903 TL
235.903 TL
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78.634 TL x 3 Taksit
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