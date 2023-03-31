Pırlanta Kampanya Ürünler
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Ürün Kodu : DR142720
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük
33.408 TL
33.408 TL
Ürün Kodu : DN59441
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
28.728 TL
28.728 TL
Ürün Kodu : DR147963
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
65.880 TL
65.880 TL
Ürün Kodu : DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
18.576 TL
18.576 TL
Ürün Kodu : DR177046
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
53.712 TL
53.712 TL
Ürün Kodu : DR178169
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
38.088 TL
38.088 TL
Ürün Kodu : DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
48.490 TL
48.490 TL
Ürün Kodu : DR159576
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük
34.080 TL
34.080 TL
Ürün Kodu : DB12614
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
73.296 TL
73.296 TL
Ürün Kodu : DN63267
1.69 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık
247.608 TL
247.608 TL
Ürün Kodu : DR155587
0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
72.624 TL
72.624 TL
Ürün Kodu : DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
41.490 TL
41.490 TL
Ürün Kodu : DN53343
0.05 Karat Pırlanta Baget Kolye
18.792 TL
18.792 TL
Ürün Kodu : DE31050
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe
23.376 TL
23.376 TL
Ürün Kodu : DR148458
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
39.490 TL
Ürün Kodu : DR121356
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük
35.064 TL
35.064 TL
Ürün Kodu : DR182421
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
33.490 TL
33.490 TL
Ürün Kodu : DE33014
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
37.896 TL
37.896 TL
Ürün Kodu : DR156185
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.320 TL
25.320 TL
Ürün Kodu : DN55987
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
35.184 TL
35.184 TL
Ürün Kodu : DR166808
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
27.490 TL
27.490 TL
Ürün Kodu : DN58677
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
30.960 TL
30.960 TL
Ürün Kodu : DR147635
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük
56.760 TL
56.760 TL
Ürün Kodu : DE31550
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
50.760 TL
50.760 TL
Ürün Kodu : DE35758
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
28.584 TL
28.584 TL
Ürün Kodu : DR186929
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
47.989 TL
47.989 TL
Ürün Kodu : DB13122
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
119.352 TL
119.352 TL
Ürün Kodu : DN33909
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye
73.632 TL
73.632 TL
Ürün Kodu : DE18505
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe
122.688 TL
122.688 TL
Ürün Kodu : DR164643
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
22.440 TL
22.440 TL
Ürün Kodu : DR182585
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
52.490 TL
52.490 TL
Ürün Kodu : DNT1241
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
33.192 TL
33.192 TL
Ürün Kodu : DRT1247
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
96.720 TL
96.720 TL
Ürün Kodu : DET12451
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
12.648 TL
12.648 TL
Ürün Kodu : DRO1239
0.60 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
83.880 TL
83.880 TL
Ürün Kodu : DR164804
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük
21.312 TL
21.312 TL
Ürün Kodu : DR160117
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
31.608 TL
31.608 TL
Ürün Kodu : DR163437
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
70.824 TL
70.824 TL
Ürün Kodu : DE37210
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
18.835 TL
18.835 TL
Ürün Kodu : DR163658
1.00 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
104.352 TL
104.352 TL
Ürün Kodu : DRO1238
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
89.490 TL
89.490 TL
Ürün Kodu : DE34655
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
38.966 TL
38.966 TL
Ürün Kodu : DE28114
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe
57.792 TL
57.792 TL
Ürün Kodu : DR164699
0.22 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Yüzük
36.240 TL
36.240 TL
Ürün Kodu : DE25380
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
23.160 TL
23.160 TL
Ürün Kodu : DN47785
0.11 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
39.096 TL
39.096 TL
Ürün Kodu : DR164026
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük
49.968 TL
49.968 TL
Ürün Kodu : DR89586
0.43 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
65.352 TL
65.352 TL
Ürün Kodu : DR164012
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
51.960 TL
51.960 TL
Ürün Kodu : DRO1237
0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
35.736 TL
35.736 TL
Ürün Kodu : DR164036
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük
53.640 TL
53.640 TL
Ürün Kodu : DR163377
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
47.280 TL
47.280 TL
Ürün Kodu : DE21943
1.42 Karat Pırlanta Halka Küpe
164.232 TL
164.232 TL
Ürün Kodu : DN57023
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
61.176 TL
61.176 TL
Ürün Kodu : DE33810
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
117.792 TL
117.792 TL
Ürün Kodu : DR159327
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
71.736 TL
71.736 TL
Ürün Kodu : DR164443
0.74 Karat Pırlanta Baget Yüzük
79.512 TL
79.512 TL
Ürün Kodu : DR166390
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
140.952 TL
140.952 TL
Ürün Kodu : DR143838
1.06 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
45.000 TL
45.000 TL
Ürün Kodu : DB14041
3.04 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
117.576 TL
117.576 TL
Ürün Kodu : DN63386
0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye
66.624 TL
66.624 TL
Ürün Kodu : DE34356
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe
31.392 TL
31.392 TL
Ürün Kodu : DB15325
0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik
36.216 TL
36.216 TL
Ürün Kodu : DN62927
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
114.360 TL
114.360 TL
Ürün Kodu : DN49467
2.80 Karat Pırlanta Gerdanlık
294.360 TL
294.360 TL
Ürün Kodu : DL03328
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
35.136 TL
35.136 TL
Ürün Kodu : DN57359
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye
24.648 TL
24.648 TL
Ürün Kodu : DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
31.752 TL
31.752 TL
Ürün Kodu : DN58606
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye
32.952 TL
32.952 TL
Ürün Kodu : DB13726
0.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik
57.456 TL
57.456 TL
Ürün Kodu : DN59332
0.51 Karat Pırlanta Baget Kolye
62.808 TL
62.808 TL
Ürün Kodu : DE23305
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe
20.640 TL
20.640 TL
Ürün Kodu : DR104108
0.33 Karat Pırlanta Çiçek Trend Yüzük
83.472 TL
83.472 TL
Ürün Kodu : DN48800
0.14 Karat Pırlanta Kalp Taşlı Kolye
38.160 TL
38.160 TL
Ürün Kodu : DN50116
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
43.944 TL
43.944 TL
Ürün Kodu : DN47355
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
39.264 TL
39.264 TL
Ürün Kodu : DE19940
1.72 Karat Pırlanta Baget Küpe
170.040 TL
170.040 TL
Ürün Kodu : DE27902
2.36 Karat Pırlanta Aurora Küpe
207.816 TL
207.816 TL
Ürün Kodu : DE28906
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
37.248 TL
37.248 TL
Ürün Kodu : DE28285
1.62 Karat Pırlanta Baget Küpe
191.688 TL
191.688 TL
Ürün Kodu : DL04315
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe
42.744 TL
42.744 TL
Ürün Kodu : DE24295
2.66 Karat Pırlanta Baget Küpe
309.840 TL
309.840 TL
Ürün Kodu : DE31228
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
25.992 TL
25.992 TL
Ürün Kodu : DE24235
2.01 Karat Pırlanta Baget Küpe
260.856 TL
260.856 TL
Ürün Kodu : DR151918
0.60 Karat Pırlanta Trend Yüzük
71.328 TL
71.328 TL
Ürün Kodu : DR120887
0.19 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
24.912 TL
24.912 TL
Ürün Kodu : DR165360
0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük
101.760 TL
101.760 TL
Ürün Kodu : DR149102
0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük
37.056 TL
37.056 TL
Ürün Kodu : DR141016
0.47 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
29.352 TL
29.352 TL
Ürün Kodu : DR56299
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük
48.936 TL
48.936 TL
Ürün Kodu : DE34425
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
15.048 TL
15.048 TL
Ürün Kodu : DN37604
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye
34.392 TL
34.392 TL
Ürün Kodu : DL03908
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe
57.552 TL
57.552 TL
Ürün Kodu : DL05686
0.30 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
49.584 TL
49.584 TL
Ürün Kodu : DR109773
1.03 Karat Pırlanta Baget Yüzük
144.888 TL
144.888 TL
Ürün Kodu : DR151758
0.05 Karat Pırlanta Efektli Damla Baget Yüzük
16.104 TL
16.104 TL
Ürün Kodu : DR116669
1.01 Karat Pırlanta Baget Yüzük
126.888 TL
126.888 TL
Ürün Kodu : DR59461
0.43 Karat Pırlanta Baget Yüzük
68.736 TL
68.736 TL
Ürün Kodu : DR166891
0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük
55.176 TL
55.176 TL