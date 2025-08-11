Hediye Önerileri

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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  B344969
Altın Taşlı Sonsuzluk Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Sonsuzluk Erkek Bileklik
64.940 TL
64.940 TL
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21.647 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344507
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik
69.564 TL
69.564 TL
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23.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B240906
Altın Çapa Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çapa Erkek Bileklik
66.028 TL
66.028 TL
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22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344508
Altın Twist Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Twist Zincir Erkek Bileklik
65.756 TL
65.756 TL
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21.919 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C047248
Altın Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Erkek Kolye
54.060 TL
54.060 TL
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18.020 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B296317
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Erkek Bileklik
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B308689
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bileklik
74.732 TL
74.732 TL
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24.911 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C051118
Altın Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Zincir
76.840 TL
76.840 TL
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25.613 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344986
Altın Altıgen Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Altıgen Taşlı Erkek Bileklik
61.132 TL
61.132 TL
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20.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344967
Altın Plaka Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Bileklik
28.356 TL
28.356 TL
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9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09495
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik
17.472 TL
17.472 TL
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5.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28571
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
54.864 TL
54.864 TL
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18.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344973
Altın Altıgen Figürlü Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Altıgen Figürlü Erkek Bileklik
105.672 TL
105.672 TL
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35.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155734
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük
41.688 TL
41.688 TL
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13.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163411
Altın Erkek Künye Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Künye Kolye
60.384 TL
60.384 TL
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20.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163420
Altın Siyah Taşlı Ağ Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Ağ Erkek Kolye
52.768 TL
52.768 TL
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17.589 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163406
Altın Kartal Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kartal Erkek Kolye
53.788 TL
53.788 TL
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17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105919
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
24.648 TL
24.648 TL
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8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  CA01646
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta - Timeless
Lizay Mücevher Kutusu
2.490 TL
2.490 TL
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830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B308687
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bileklik
80.988 TL
80.988 TL
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26.996 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR129498
0.12 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.12 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
25.392 TL
25.392 TL
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8.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31050
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe
23.376 TL
23.376 TL
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7.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33122
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
51.312 TL
51.312 TL
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17.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28906
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
37.248 TL
37.248 TL
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12.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344506
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik
85.272 TL
85.272 TL
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28.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344504
Altın Motif Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Motif Desenli Erkek Bileklik
140.828 TL
140.828 TL
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46.943 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138807
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
20.808 TL
20.808 TL
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6.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24329
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe
13.800 TL
13.800 TL
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4.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37948
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51179
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye
26.280 TL
26.280 TL
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8.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344505
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik
89.692 TL
89.692 TL
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29.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151801
0.17 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.17 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
28.104 TL
28.104 TL
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9.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162509
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
37.344 TL
37.344 TL
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12.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13262
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
135.576 TL
135.576 TL
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45.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B264858
Altın Erkek Küp Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Küp Bileklik
5.508 TL
5.508 TL
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1.836 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR153469
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
37.056 TL
37.056 TL
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12.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344975
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik
121.856 TL
121.856 TL
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40.619 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49107
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye
47.424 TL
47.424 TL
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15.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16237/2
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe
15.168 TL
15.168 TL
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5.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344995
Altın Silindir Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Silindir Detaylı Erkek Bileklik
72.080 TL
72.080 TL
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24.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30154
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
18.672 TL
18.672 TL
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6.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16285/2
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe
15.168 TL
15.168 TL
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5.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
20.064 TL
20.064 TL
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6.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12818
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
35.328 TL
35.328 TL
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11.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344992
Altın Sarmal Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sarmal Detaylı Erkek Bileklik
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30562
0.21 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
29.496 TL
29.496 TL
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9.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344972
Altın Siyah Sıra Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Sıra Taşlı Erkek Bileklik
52.428 TL
52.428 TL
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17.476 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08178
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe
45.504 TL
45.504 TL
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15.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147041
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
25.536 TL
25.536 TL
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8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163387
Altın Dalgalar Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Dalgalar Erkek Kolye
61.132 TL
61.132 TL
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20.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13259
5.94 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
5.94 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
153.720 TL
153.720 TL
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51.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344983
Altın Siyah Taşlı Plaka Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Plaka Erkek Bileklik
47.940 TL
47.940 TL
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15.980 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22966
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Aynı Gün Kargo
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344970
Altın Vida Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Vida Erkek Bileklik
110.500 TL
110.500 TL
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36.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47380
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye
44.592 TL
44.592 TL
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14.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163419
Altın Viking Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Viking Erkek Kolye
45.016 TL
45.016 TL
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15.005 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163421
Altın Pusula Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Pusula Erkek Kolye
58.684 TL
58.684 TL
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19.561 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064353
Altın Erkek Arpa Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Arpa Zincir
226.304 TL
226.304 TL
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75.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163405
Altın Kılıç Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kılıç Erkek Kolye
45.424 TL
45.424 TL
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15.141 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064356
Altın Sembol Twist Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sembol Twist Erkek Zincir
166.328 TL
166.328 TL
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55.443 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163416
Altın Plaka Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Kolye
42.024 TL
42.024 TL
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14.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22296/2
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe
7.368 TL
7.368 TL
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2.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064351
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir
208.488 TL
208.488 TL
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69.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344988
Altın Klips Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klips Detaylı Erkek Bileklik
88.808 TL
88.808 TL
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29.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163423
Altın Erkek Bambu Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bambu Zincir
200.668 TL
200.668 TL
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66.889 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064355
Altın Motifli Erkek Kral Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Motifli Erkek Kral Zincir
224.468 TL
224.468 TL
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74.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163422
Altın Kafes Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kafes Erkek Kolye
74.528 TL
74.528 TL
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24.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C061549
Altın Mariner Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mariner Erkek Zincir
45.152 TL
45.152 TL
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15.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24690/2
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe
12.408 TL
12.408 TL
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4.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22296/2T
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe
7.368 TL
7.368 TL
Sepete Ekle
2.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N170731
Altın Taşlı Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Kolye
27.012 TL
Sepete Ekle
9.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B352583
Altın Taşlı Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Bileklik
18.425 TL
Sepete Ekle
6.142 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163774
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163884
Altın Kuyruklu Kedi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuyruklu Kedi Kolye
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167981
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye
131.240 TL
131.240 TL
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43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168008
Altın Sedefli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Kalp Kolye
113.900 TL
113.900 TL
Sepete Ekle
37.967 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168081
Altın Taşlı Minimal Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kolye
16.252 TL
16.252 TL
Sepete Ekle
5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168380
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye
26.248 TL
26.248 TL
Sepete Ekle
8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N169491
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye
22.984 TL
22.984 TL
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7.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P129620
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P139297
Altın Taşlı Külçe Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Külçe Kolye Ucu
17.340 TL
17.340 TL
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5.780 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171043
Altın Kutup Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kutup Yıldızı Kolye
28.696 TL
28.696 TL
Sepete Ekle
9.565 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344604
Altın Mineli Kalp Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Kalp Bileklik
10.268 TL
10.268 TL
Sepete Ekle
3.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N153249
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye
19.720 TL
19.720 TL
Sepete Ekle
6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N160888
Altın Kalpli Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Göz Kolye
20.468 TL
20.468 TL
Sepete Ekle
6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B351470
Altın Opal Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Opal Taşlı Bileklik
35.428 TL
35.428 TL
Sepete Ekle
11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1105202
Altın Desenli Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Kalp Küpe
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1245
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
24.480 TL
24.480 TL
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8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137260
Altın Taşlı Arı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Arı Küpe
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N154403
Altın Üç İncili Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç İncili Kolye
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E118507
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Halka Küpe
84.320 TL
84.320 TL
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28.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350386
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik
27.472 TL
27.472 TL
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9.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N045973
Altın Oval Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Taşlı Kolye
43.724 TL
43.724 TL
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14.575 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137751
Altın Taşlı Geometrik Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Küpe
67.456 TL
67.456 TL
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22.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N112219
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye
36.040 TL
36.040 TL
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12.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JB0001
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta
Lizay Mücevher Kutusu
3.490 TL
3.490 TL
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1.163 TL x 3 Taksit
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