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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  N175381
Altın Sarkan Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkan Su Yolu Gerdanlık
43.975 TL
43.975 TL
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14.658 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163259
Altın Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Gerdanlık
47.241 TL
47.241 TL
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15.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1132444
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Küpe
14.391 TL
14.391 TL
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4.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344352
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341877
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
28.358 TL
28.358 TL
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9.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182183
Altın Zincirli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Kolye
103.292 TL
103.292 TL
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34.431 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R139443
Altın Pembe Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pembe Taşlı Yüzük
22.032 TL
22.032 TL
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7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160544
Altın Şekilli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Şekilli Taşlı Yüzük
53.516 TL
53.516 TL
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17.839 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349082
Altın Düğüm Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Düğüm Bileklik
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135585
Altın Kalp Şekilli Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şekilli Küpe
35.156 TL
35.156 TL
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11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167730
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118527
Altın Burgu Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Burgu Halka Küpe
36.720 TL
36.720 TL
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12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1136756
Altın Taşlı Kedi Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kedi Küpe
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1129529
Altın Örgü Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Örgü Halka Küpe
37.196 TL
37.196 TL
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12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160112
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük
51.204 TL
51.204 TL
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17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R155612
Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L028363
Altın Top Kaburga Kelepçe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Top Kaburga Kelepçe
151.028 TL
151.028 TL
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50.343 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159963
Altın Taşlı Mekik Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Mekik Yüzük
22.848 TL
22.848 TL
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7.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341906
Altın Taşlı Üçgen Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Üçgen Bileklik
70.788 TL
70.788 TL
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23.596 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348273
Altın Taşlı Çivi Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Çivi Bileklik
131.240 TL
131.240 TL
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43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166476
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık
179.248 TL
179.248 TL
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59.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348269
Altın Taşlı Zikzak Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Zikzak Bileklik
119.136 TL
119.136 TL
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39.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348308
Altın Üçgen Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Bileklik
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348565
Altın Damla Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Damla Taşlı Bileklik
81.124 TL
81.124 TL
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27.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348217
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik
56.236 TL
56.236 TL
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18.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348390
Altın Altıgen Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Altıgen Bileklik
40.936 TL
40.936 TL
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13.645 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151782
Altın Klasik Kuzey Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Kuzey Yıldızı Kolye
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02248
Altın Top Ataç Zincir Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Ataç Zincir Şahmeran Bileklik
29.648 TL
29.648 TL
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9.883 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159930
Altın Markiz Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Markiz Tektaş Yüzük
13.192 TL
13.192 TL
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4.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118269
Altın Baget Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Halka Küpe
26.656 TL
26.656 TL
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8.885 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116543
Altın Sallantılı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Kalp Küpe
52.496 TL
52.496 TL
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17.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160091
Altın Çok Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Çok Taşlı Yüzük
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134603
Altın Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sıra Taşlı Halka Küpe
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115293
Altın Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Küpe
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02268
Altın Top Yıldız Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Yıldız Şahmeran Bileklik
32.096 TL
32.096 TL
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10.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117847
Altın Motifli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Motifli Halka Küpe
30.532 TL
30.532 TL
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10.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167570
Altın Zincirli Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincirli Yonca Kolye
46.648 TL
46.648 TL
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15.549 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N148013
Altın Mavi Mineli Kuzey Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Kuzey Yıldızı Kolye
204.476 TL
204.476 TL
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68.159 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134596
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe
36.992 TL
36.992 TL
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12.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L092657
Altın Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kelepçe
123.964 TL
123.964 TL
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41.321 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166668
Altın Altıgen Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Altıgen Kolye
97.376 TL
97.376 TL
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32.459 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166604
Altın Taşlı Melek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Melek Kolye
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02366
Altın Taşlı Yılan Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yılan Şahmeran Bileklik
36.720 TL
36.720 TL
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12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02424
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260365
Altın Taşlı Siyah Mineli Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Siyah Mineli Bileklik
62.084 TL
62.084 TL
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20.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084201
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye
110.636 TL
110.636 TL
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36.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N097537
Altın Ataç Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Ataç Yıldız Kolye
102.544 TL
102.544 TL
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34.181 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120134
Altın Beşgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beşgen Küpe
36.720 TL
36.720 TL
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12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119169
Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134591
Altın Zincir Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Detaylı Trend Küpe
29.852 TL
29.852 TL
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9.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134587
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Üçgen Küpe
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134590
Altın Asimetrik Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Asimetrik Taşlı Küpe
28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134585
Altın Tek Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tek Taşlı Küpe
32.708 TL
32.708 TL
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10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02348
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N139265
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye
16.864 TL
16.864 TL
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5.621 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118265
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Üçgen Küpe
29.648 TL
29.648 TL
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9.883 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM01839
Altın Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119132
Altın Üçgen Detaylı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Detaylı Küpe
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348661
Altın Ay Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Yıldız Bileklik
16.524 TL
16.524 TL
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5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R148441
Altın Fiyonk Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fiyonk Yüzük
35.700 TL
35.700 TL
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349074
Altın Pul Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pul Desenli Bileklik
34.544 TL
34.544 TL
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11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348432
Altın Burgu Ataç Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Burgu Ataç Bileklik
47.056 TL
47.056 TL
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15.685 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02004
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134580
Altın Taşlı Baklava Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Baklava Küpe
28.356 TL
28.356 TL
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9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134581
Altın Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yuvarlak Taşlı Küpe
33.524 TL
33.524 TL
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11.175 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119133
Altın Minimal Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Trend Küpe
24.072 TL
24.072 TL
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8.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B311469
Altın Büyük Kalpli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Büyük Kalpli Bileklik
39.644 TL
39.644 TL
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13.215 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030512
Altın Siyah Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Mineli Kelepçe
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118386
Altın Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Halka Küpe
18.564 TL
18.564 TL
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6.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344506
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik
85.272 TL
85.272 TL
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28.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E160533
Altın Bombeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Bombeli Halka Küpe
63.920 TL
63.920 TL
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21.307 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134579
Altın Üçgen Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Taşlı Küpe
33.728 TL
33.728 TL
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11.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151025
Altın Mineli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Taşlı Yüzük
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B319403
Altın Kalpli Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Zincir Bileklik
44.336 TL
44.336 TL
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14.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113083
Altın Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Küpe
39.644 TL
39.644 TL
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13.215 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B312600-1
Altın Taşlı Kalp Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kalp Trend Bileklik
137.020 TL
137.020 TL
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45.673 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030664
Altın Sedefli Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Taşlı Bileklik
90.916 TL
90.916 TL
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30.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B273942
Altın Sallantılı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Zincir Bileklik
46.104 TL
46.104 TL
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15.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L025672
Altın Kırmızı Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kırmızı Mineli Kelepçe
98.328 TL
98.328 TL
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32.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R145333
Altın Mineli Göz Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Göz Yüzük
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332013
Altın Yonca Taşlı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Taşlı Zincir Bileklik
42.976 TL
42.976 TL
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14.325 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144483
Altın Mavi Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Deniz Yıldızı Kolye
129.540 TL
129.540 TL
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43.180 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332822
Altın Nazar Boncuklu Kalp Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Boncuklu Kalp Bileklik
44.268 TL
44.268 TL
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14.756 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134899
Altın Anahtar Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Anahtar Trend Kolye
73.372 TL
73.372 TL
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24.457 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N145102
Altın Yeşil Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Deniz Yıldızı Kolye
134.164 TL
134.164 TL
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44.721 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P123322-C038221
Altın Yeşil Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Mineli Kolye
45.220 TL
45.220 TL
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15.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B240430
Altın Sıra Nazar Boncuklu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıra Nazar Boncuklu Bileklik
19.924 TL
19.924 TL
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6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N138220
Altın Mineli Güneş Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Güneş Göz Kolye
79.628 TL
79.628 TL
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26.543 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P125987-C038082
Altın Yeşil Mineli Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Mineli Harf Kolye
69.428 TL
69.428 TL
Sepete Ekle
23.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N133925
Altın Gökyüzü Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Gökyüzü Kolye
21.760 TL
21.760 TL
Sepete Ekle
7.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098497
Altın Mavi Mineli Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Mineli Balık Kolye
20.740 TL
20.740 TL
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6.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144482
Altın Turkuaz Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Turkuaz Deniz Yıldızı Kolye
131.036 TL
131.036 TL
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43.679 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144744
Altın Kuzey Yıldızı Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kuzey Yıldızı Mineli Kolye
150.008 TL
150.008 TL
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50.003 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135321
Altın Üçgen Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Charm
26.860 TL
26.860 TL
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8.953 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P123325-C038221
Altın Beyaz Mineli Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beyaz Mineli Harf Kolye
49.300 TL
49.300 TL
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16.433 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P134954
Altın Mistik Göz Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mistik Göz Charm
46.444 TL
46.444 TL
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15.481 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151000
Altın Mineli Sarmal Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Sarmal Yüzük
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N101692
Altın Siyah Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Siyah Yıldız Kolye
24.412 TL
24.412 TL
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8.137 TL x 3 Taksit
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