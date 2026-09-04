4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe
Ürün Kodu : DE41580
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299.215 TL
PEŞİN FİYATINA 99.738 TL x 3 Taksit
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4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe T11030
14 Ayar, Beyaz Altın, 10.17 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,55 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,91 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 1,99 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin çekici mavisi, cömertçe işlenen parıltılarla kulakta büyüleyici bir ışık şöleni yaratıyor. Yüz hatlarını öne çıkaran heykelsi duruşu ve lüks etkisiyle zamansız bir zarafet sunuyor. Unutulmaz anlara eşlik edecek prestijli bir dokunuş.
4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 99.738 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
299.215 TL
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