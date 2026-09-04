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4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe

Ürün Kodu : DE41580
4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik
2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük
20.23 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
Seçiniz
299.215 TL
PEŞİN FİYATINA 99.738 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe T11030

14 Ayar, Beyaz Altın, 10.17 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,55 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,91 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Safir
Ağırlık: 1,99 Karat
Kesim: Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin çekici mavisi, cömertçe işlenen parıltılarla kulakta büyüleyici bir ışık şöleni yaratıyor. Yüz hatlarını öne çıkaran heykelsi duruşu ve lüks etkisiyle zamansız bir zarafet sunuyor. Unutulmaz anlara eşlik edecek prestijli bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 99.738 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
299.215 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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