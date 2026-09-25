8.63 Karat Pırlanta Safir Küpe
Ürün Kodu : DE37734
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388.265 TL
PEŞİN FİYATINA 129.422 TL x 3 Taksit
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8.63 Karat Pırlanta Safir Küpe T11178
14 Ayar, Beyaz Altın, 11.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,67 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,88 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Safir
Ağırlık: 7,08 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gece mavisinin asaleti ve yüksek ışıltılı pırlanta ateşi. Yüz hatlarınıza ihtişamlı ve zarif bir aydınlık kazandırır.
8.63 Karat Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 129.422 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
388.265 TL