3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe
Ürün Kodu : DE41452
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341.082 TL
PEŞİN FİYATINA 113.694 TL x 3 Taksit
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3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe T11029
14 Ayar, Beyaz Altın, 6.73 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,98 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Safir
Ağırlık: 0,76 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin mavi tonların ışıltılı detaylarla olan uyumu, yüze sofistike ve asil bir aydınlık kazandırıyor. Dengeli kavisleri ve büyüleyici renk zıtlığıyla her bakışta iz bırakan bu yapı, özel anların başrolü olmaya aday. Şıklığınıza görkemli bir dokunuş.
3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 113.694 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
341.082 TL
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