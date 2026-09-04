3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe T11029 14 Ayar, Beyaz Altın, 6.73 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,98 Karat

Renk: F-G

Berraklık: VS-SI

Kesim: Markiz Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1,12 Karat

Renk: F-G

Berraklık: VS-SI

Kesim: Damla Taş: Safir

Ağırlık: 0,76 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavi tonların ışıltılı detaylarla olan uyumu, yüze sofistike ve asil bir aydınlık kazandırıyor. Dengeli kavisleri ve büyüleyici renk zıtlığıyla her bakışta iz bırakan bu yapı, özel anların başrolü olmaya aday. Şıklığınıza görkemli bir dokunuş.