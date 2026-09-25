0.73 Karat Pırlanta Safir Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41802
38.976 TL
PEŞİN FİYATINA 12.992 TL x 3 Taksit
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0.73 Karat Pırlanta Safir Halka Küpe T11107
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.63 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Safir
Ağırlık: 0.47 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Derin mavi tonların zamansız halka formuyla buluşması. Her kombinle uyum sağlayan rafine bir ışıltı.
0.73 Karat Pırlanta Safir Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.976 TL