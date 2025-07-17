Zümrüt Koleksiyonu
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Ürün Kodu : DN55987
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
35.184 TL
35.184 TL
Ürün Kodu : DR156185
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.320 TL
25.320 TL
Ürün Kodu : DE33014
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
37.896 TL
37.896 TL
Ürün Kodu : DE14639
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
61.968 TL
61.968 TL
Ürün Kodu : DN36792
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
35.016 TL
35.016 TL
Ürün Kodu : DR100970
1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük
80.184 TL
80.184 TL
Ürün Kodu : DB10241
4.88 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
217.392 TL
217.392 TL
Ürün Kodu : DN18877
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
49.608 TL
49.608 TL
Ürün Kodu : DB05978
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
104.256 TL
104.256 TL
Ürün Kodu : DN51918
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye
44.928 TL
44.928 TL
Ürün Kodu : DR90485
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
164.040 TL
164.040 TL
Ürün Kodu : DR21582
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
48.288 TL
48.288 TL
Ürün Kodu : DR137380
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
47.016 TL
47.016 TL
Ürün Kodu : DR155453
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
48.336 TL
48.336 TL
Ürün Kodu : DR120303
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
79.872 TL
79.872 TL
Ürün Kodu : DR139807
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
75.576 TL
75.576 TL
Ürün Kodu : DE38471
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
69.816 TL
69.816 TL
Ürün Kodu : DN56848
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
58.776 TL
58.776 TL
Ürün Kodu : DN40180
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
285.984 TL
285.984 TL
Ürün Kodu : DN56667
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
38.208 TL
38.208 TL
Ürün Kodu : DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
222.936 TL
222.936 TL
Ürün Kodu : DR125988
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
40.512 TL
40.512 TL
Ürün Kodu : DL05549
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
210.312 TL
210.312 TL
Ürün Kodu : DR60958
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
55.128 TL
55.128 TL
Ürün Kodu : DE07316
1.52 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
105.720 TL
105.720 TL
Ürün Kodu : DE33534
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
58.536 TL
58.536 TL
Ürün Kodu : DE27533
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
59.400 TL
59.400 TL
Ürün Kodu : DN47742
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
57.768 TL
57.768 TL
Ürün Kodu : DB09002
1.41 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
115.560 TL
115.560 TL
Ürün Kodu : DL05342
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
183.216 TL
183.216 TL
Ürün Kodu : DN47572
0.45 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
38.232 TL
38.232 TL
Ürün Kodu : DB10396
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
281.520 TL
281.520 TL
Ürün Kodu : DN54480
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye
52.080 TL
52.080 TL
Ürün Kodu : DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
31.752 TL
31.752 TL
Ürün Kodu : DN47355
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
39.264 TL
39.264 TL
Ürün Kodu : DE21447
1.93 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
122.088 TL
122.088 TL
Ürün Kodu : DB10871
1.13 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
118.224 TL
118.224 TL
Ürün Kodu : DN50144
2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
303.312 TL
303.312 TL
Ürün Kodu : DN58606
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye
32.952 TL
32.952 TL
Ürün Kodu : DR139821
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
109.896 TL
109.896 TL
Ürün Kodu : DN50693
0.87 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
82.248 TL
82.248 TL
Ürün Kodu : DE33278
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
321.168 TL
321.168 TL
Ürün Kodu : DE28585
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
96.144 TL
96.144 TL
Ürün Kodu : DE26737
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
65.208 TL
65.208 TL
Ürün Kodu : DE30708
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
71.640 TL
71.640 TL
Ürün Kodu : DE26594
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
64.680 TL
64.680 TL
Ürün Kodu : DR130937
0.36 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
31.104 TL
31.104 TL
Ürün Kodu : DR78719
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
49.776 TL
49.776 TL
Ürün Kodu : DR134638
1.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
70.632 TL
70.632 TL
Ürün Kodu : DR60198
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
37.992 TL
37.992 TL
Ürün Kodu : DE29035
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
70.920 TL
70.920 TL
Ürün Kodu : DR140545
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
60.264 TL
60.264 TL
Ürün Kodu : DR89359
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.848 TL
25.848 TL
Ürün Kodu : DR125994
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
40.944 TL
40.944 TL
Ürün Kodu : DR124054
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
58.704 TL
58.704 TL
Ürün Kodu : DR102271
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
45.984 TL
45.984 TL
Ürün Kodu : DN17938
1.83 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
239.736 TL
239.736 TL
Ürün Kodu : DR159327
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
71.736 TL
71.736 TL
Ürün Kodu : DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
182.352 TL
182.352 TL
Ürün Kodu : DB14932
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
182.544 TL
182.544 TL
Ürün Kodu : DN57023
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
61.176 TL
61.176 TL
Ürün Kodu : DE33810
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
117.792 TL
117.792 TL
Ürün Kodu : DB13551
1.63 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
123.096 TL
123.096 TL
Ürün Kodu : DR151592
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
42.816 TL
42.816 TL
Ürün Kodu : DR151589
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
34.392 TL
34.392 TL
Ürün Kodu : DE33411
0.92 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
40.896 TL
40.896 TL
Ürün Kodu : DN56546
1.76 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye
35.544 TL
35.544 TL
Ürün Kodu : DR158213
0.59 Karat Pırlanta Damla Zümrüt Yüzük
47.304 TL
47.304 TL
Ürün Kodu : DE37563
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
62.184 TL
62.184 TL
Ürün Kodu : DN61884
0.36 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye
45.480 TL
45.480 TL
Ürün Kodu : DR172013
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
31.536 TL
31.536 TL
Ürün Kodu : DR03384
2.35 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
87.048 TL
87.048 TL
Ürün Kodu : DN64820
5.80 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Gerdanlık
426.432 TL
426.432 TL
Ürün Kodu : DE39121
1.40 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
81.984 TL
81.984 TL
Ürün Kodu : DB16036
2.45 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Bileklik
172.296 TL
172.296 TL
Ürün Kodu : DN65248
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye
34.464 TL
34.464 TL