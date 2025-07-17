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Zümrüt Koleksiyonu

     

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DN55987
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
35.184 TL
35.184 TL
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11.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156185
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.320 TL
25.320 TL
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8.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33014
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
37.896 TL
37.896 TL
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12.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14639
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.07 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
61.968 TL
61.968 TL
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20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36792
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
35.016 TL
35.016 TL
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11.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100970
1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.16 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Yüzük
80.184 TL
80.184 TL
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26.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10241
4.88 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.88 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
217.392 TL
217.392 TL
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72.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18877
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
49.608 TL
49.608 TL
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16.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05978
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
104.256 TL
104.256 TL
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34.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51918
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90485
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
164.040 TL
164.040 TL
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54.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21582
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
48.288 TL
48.288 TL
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16.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137380
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
47.016 TL
47.016 TL
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15.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155453
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
48.336 TL
48.336 TL
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16.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120303
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
79.872 TL
79.872 TL
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26.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139807
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
75.576 TL
75.576 TL
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25.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38471
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
69.816 TL
69.816 TL
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23.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56848
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
58.776 TL
58.776 TL
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19.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40180
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.84 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
285.984 TL
285.984 TL
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95.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56667
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
38.208 TL
38.208 TL
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12.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
222.936 TL
222.936 TL
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74.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125988
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
40.512 TL
40.512 TL
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13.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05549
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
210.312 TL
210.312 TL
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70.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60958
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
55.128 TL
55.128 TL
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18.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE07316
1.52 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.52 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
105.720 TL
105.720 TL
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35.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33534
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.60 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
58.536 TL
58.536 TL
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19.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27533
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
59.400 TL
59.400 TL
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19.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47742
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
57.768 TL
57.768 TL
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19.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09002
1.41 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.41 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
115.560 TL
115.560 TL
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38.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05342
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.82 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
183.216 TL
183.216 TL
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61.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47572
0.45 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
38.232 TL
38.232 TL
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12.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10396
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
281.520 TL
281.520 TL
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93.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54480
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye
52.080 TL
52.080 TL
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17.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47355
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21447
1.93 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.93 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
122.088 TL
122.088 TL
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40.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10871
1.13 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
118.224 TL
118.224 TL
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39.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50144
2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.89 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
303.312 TL
303.312 TL
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101.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58606
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye
32.952 TL
32.952 TL
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10.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139821
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
109.896 TL
109.896 TL
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36.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50693
0.87 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
82.248 TL
82.248 TL
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27.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33278
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
321.168 TL
321.168 TL
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107.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28585
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
96.144 TL
96.144 TL
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32.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26737
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
65.208 TL
65.208 TL
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21.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30708
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
71.640 TL
71.640 TL
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23.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26594
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
64.680 TL
64.680 TL
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21.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130937
0.36 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
31.104 TL
31.104 TL
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10.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78719
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
49.776 TL
49.776 TL
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16.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR134638
1.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
70.632 TL
70.632 TL
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23.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60198
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
37.992 TL
37.992 TL
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12.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29035
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
70.920 TL
70.920 TL
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23.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140545
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
60.264 TL
60.264 TL
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20.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89359
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.848 TL
25.848 TL
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8.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125994
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
40.944 TL
40.944 TL
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13.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124054
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
58.704 TL
58.704 TL
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19.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102271
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17938
1.83 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
1.83 Karat Pırlanta Zümrüt Gerdanlık
239.736 TL
239.736 TL
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79.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159327
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
71.736 TL
71.736 TL
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23.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
182.352 TL
182.352 TL
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60.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14932
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
182.544 TL
182.544 TL
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60.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57023
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
61.176 TL
61.176 TL
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20.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33810
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
117.792 TL
117.792 TL
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39.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13551
1.63 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.63 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
123.096 TL
123.096 TL
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41.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151592
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
42.816 TL
42.816 TL
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14.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151589
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33411
0.92 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
40.896 TL
40.896 TL
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13.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56546
1.76 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye
35.544 TL
35.544 TL
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11.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158213
0.59 Karat Pırlanta Damla Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Damla Zümrüt Yüzük
47.304 TL
47.304 TL
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15.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37563
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
62.184 TL
62.184 TL
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20.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61884
0.36 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye
45.480 TL
45.480 TL
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15.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172013
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
31.536 TL
31.536 TL
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10.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03384
2.35 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.35 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Yüzük
87.048 TL
87.048 TL
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29.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64820
5.80 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
5.80 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Gerdanlık
426.432 TL
426.432 TL
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142.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39121
1.40 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.40 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Küpe
81.984 TL
81.984 TL
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27.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16036
2.45 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.45 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Bileklik
172.296 TL
172.296 TL
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57.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65248
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Oval Kolye
34.464 TL
34.464 TL
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11.488 TL x 3 Taksit
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