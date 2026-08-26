Altın Taşlı Üçgen Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02860
21.760 TL
PEŞİN FİYATINA 7.253 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Üçgen Şahmeran Bileklik T11000
14 Ayar, Altın, 2.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Üçgen motiflerin dinamik ve keskin estetiği, parıltılı taşların ışıltısıyla buluşarak elde çekici bir kontrast yaratıyor. Modern hatların el anatomisiyle yakaladığı uyum, şıklığına iddialı bir dokunuş katmak isteyenler için.
Altın Taşlı Üçgen Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.253 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.760 TL
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