Altın Taşlı Geometrik Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02858
24.072 TL
PEŞİN FİYATINA 8.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Geometrik Şahmeran Bileklik T10998
14 Ayar, Altın, 2.21 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
El üzerine uzanan net hatlar, ışıltılı taşların ritmik dizilimiyle büyüleyici bir zarafete dönüşüyor. Modern geometrinin geleneksel formu yeniden yorumladığı bu tasarım, elinize iddialı ve şık bir dokunuş katıyor.
Altın Taşlı Geometrik Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.024 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.072 TL
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