Altın Sarı Mineli Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02868
35.700 TL
PEŞİN FİYATINA 11.900 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sarı Mineli Şahmeran Bileklik T11003
14 Ayar, Altın, 3.28 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güneş gibi parıldayan sarı mine detayları, el sırtında enerjik ve taze bir ışıltı yayıyor. Rengarenk ve modern tarzı sevenler için tasarlanan bu yapı, adeta elinize pozitif bir dokunuş katıyor.
Altın Sarı Mineli Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.900 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.700 TL
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